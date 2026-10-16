Осъдиха на 20 г. затвор младеж, вербуван от подкрепяна от Иран престъпна група

19-годишен тийнейджър, пътувал от Норвегия до Обединеното кралство, за да извърши „покушение" по поръчка на престъпната група „Фокстрот", беше осъден на 20 г. затвор.

Йоханес Натланд е арестуван през март 2025 г. в хотелска стая в Хъдърсфийлд с две оръжия и 19 пълнителя.

По време на повторното му дело съдебните заседатели установили, че тийнейджърът е бил "вербуван" от мрежата „Фокстрот", описана като шведска организирана престъпна група, подкрепяна от иранския режим, пише Си Ен Ен.

Натланд, който призна за притежанието на огнестрелните оръжия и боеприпасите, бе единодушно признат за виновен в заговор за убийство и осъден в Кралския съд в Уулвич в петък.

Случаят с Натланд илюстрира как функционира системата VaaS.

Натланд е син на двама журналисти от Ставангер и е израснал в благоприятни условия, но се е поддал на наркотиците и е развил психоза, в резултат на което е прекарал известно време в рехабилитационен център и кратък период в детски дом. Там той се е запознал с друг тийнейджър, който е използвал онлайн псевдонима UnknownHustler.

Именно UnknownHustler пръв изпраща на Натланд онлайн заявката за наемане на убиец във Великобритания с название „Убийство в Англия 270k" (270 000 норвежки крони, около 25 хил. евро). Заявката е дошла от друг тийнейджър с псевдонима Generalen. Generalen, който по това време бил на 16 години и прекарал последните три години в детски дом, впоследствие наел Натланд за покушението.

След това Натланд бил предаден в ръцете на член на „Фокстрот" с онлайн псевдонима Agent 47, който е заимстван от поредицата игри Hitman. Шведската полиция е задържала Али Шехад Ахмед, който е близък с лидера на „Фокстрот" Маджид, като Agent 47.

Agent 47 резервира еднопосочен билет за Натланд до летището в Манчестър и му помага да получи спешен паспорт. Чрез приложението за съобщения Signal той насочва Натланд на всеки етап от пътуването му, преди да го предаде на човек, отговарящ за логистиката, с потребителско име „1".

Отнасяйки се към Натланд като към герой от компютърна игра, „1" му изпраща карта и видеоклипове, показващи къде да намери оръжията. Те скрити в гората край Хъдърсфийлд, а след това му праща и още едно видео, в което му показва как да стигне до скривалището с пари, скрито в храсталака близо до пешеходен тунел.

След като Натланд се е настанил в хотела си в Хъдърсфийлд с оръжията, Агент 47 му е изпратил ново съобщение: „Утре имаме много работа."

Натланд е бил арестуван на следващата сутрин. Все още не му е било казано кого трябва да убие, а детективите от отдела за борба с тероризма все още се опитват да разберат дали е трябвало да бъде престъпно покушение или политическо, извършено по поръчка на Иран.

Тийнейджърът, който вербувал Натланд - Generalen – бил много активен. Освен че наел Натланд като наемен убиец, той вербувал и поне още двама души, които извършили убийства в Швеция. Това били Azimov, който излежава доживотна присъда за убийството на невинен човек, и 17-годишен младеж, който три и половина седмици по-рано застрелял Ахмед Замзам в Лунд, Южна Швеция.

Престъпната група „Фокстрот нетуърк", свързана с режима Иран, наема тийнейджъри за убийства из цяла Европа. Не им плаща, защото те често са арестувани.

Смята се, че от 2022 г. насам мрежата „Фокстрот" е извършила около 35 убийства, както и редица атаки и опити за нападения срещу израелски цели в Европа, включително два с използване на взривни вещества и ръчни гранати.