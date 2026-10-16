Проблеми с мрежата доведоха да отменени и закъснели полети в Италия

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Италия намали наполовина броя на самолетите, обслужвани във въздушното ѝ пространство. Това се наложи, защото през нощта възникнаха проблеми с мрежата за предаване на данни, която поддържа работата на системите за въздушен контрол.

Това съобщи компанията за управление на въздушното движение ENAV, която изключи възможността за кибератака.

От ENAV заявиха, че използват алтернативни системи за предаване на данни, за да осигурят възможно най-много излитащи полети в петък, включително междуконтиненталните, като същевременно работят с 50% от общия капацитет за въздушен трафик.

Компанията съобщи, че резервните системи са позволили въздушният трафик да се осъществява нормално до 6:00 ч. Но с увеличаването на трафика и продължаването на проблемите са били въведени мерки за регулиране на полетите и ограничаване на броя на самолетите, които могат да бъдат обслужвани във въздушното пространство на Италия.

Смущенията са довели до закъснения на летища в цялата страна, включително на римското летище „Фиумичино", както и на летищата, обслужващи Милано и Бергамо.

От ENAV заявиха, че техниците са установили, че причината за неизправностите е в мрежата за предаване на данни. Компанията мобилизира всички налични ресурси, за да възстанови пълноценната работа на системите и да сведе до минимум нарушенията на въздушния трафик.

От ENAV изключиха злонамерена намеса и увериха, че безопасността на полетите не е била застрашена.