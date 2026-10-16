Зеленски: Украйна ще продължи да се сражава и да отстоява достойнството си

Украйна ще продължи да се сражава и да отстоява достойнството си, заяви президентът Володимир Зеленски на пресконференция в Брюксел след участието си в заседанието на Европейския съвет.

Той коментира напрежението между Киев и Вашингтон и подчерта, че усеща пълната подкрепа на Европа.

„Въпросът не е за Донбас, а за съществуването на нашата страна", каза Зеленски. По думите му Украйна продължава да контролира бойното поле и е благодарна на САЩ, Европа и останалите държави, които я подкрепят.

"Руският президент Владимир Путин иска да унищожи Украйна и наистина смята, че тя не е държава и украинците не са народ", заяви още Зеленски. Той предупреди, че ако страната му падне, 20 милиона украинци ще бъдат прогонени и ще дойдат в Европа.

Украинският президент информира, че е имал няколко срещи с американския си колега и че при тях винаги са били постигани решения. „Защитавам единствено интересите на Украйна и украинците", подчерта той и добави, че страната му има право на самоотбрана, независимо от опитите на Русия да ограничи правата й. „Ще устоим", заяви Зеленски.

Той определи преговорите за мир като водеща задача, но отбеляза, че Путин не се стреми към постигането му.

По думите на Зеленски Киев не е бил предупреден за споразумението между САЩ и Русия, свързано с дизела. Украйна трябва да получи средства за самоотбрана, ако не бъде постигнато „енергийно примирие", заяви президентът. Той съобщи още, че разговорите между Киев и Вашингтон ще продължат през следващите дни. „Мисля, че ще се приближим към мирно споразумение", каза Зеленски.

По време на срещите си с европейските лидери украинският президент отново е поставил въпроса за използването на руските активи, замразени заради санкциите на ЕС. Той настоя средствата да бъдат предоставени на Украйна, преди Русия да успее да си ги върне.

Зеленски съобщи също, че Украйна получава от Франция и други държави допълнителни възможности за използване на спътников сигнал. Той уточни, че украинската армия е използвала системата „Старлинк" не за поразяване на цели в Русия, а за предотвратяване на руски удари по цели на украинска територия.

Услугата „Старлинк" остава достъпна за украинските сили, но скоростта е намалена и това я прави безполезна за спирането на руските дронове, посочи Зеленски. Той добави, че много държави споделят с Киев разузнавателна информация, за което Украйна е благодарна.