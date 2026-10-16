Москва настоява: Няма доказателства кой е атакувал корабите в българската икономическа зона

Според говорителката на руското външно министерство Мария Захарова това бил основният извод и от срещата на Радев и Митрофанова

Няма доказателства за съпричастността на която и да е страна към ударите срещу кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това заяви говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова на брифинг в петък, цитирана от информационна агенция ТАСС.

„Към момента няма доказателства за съпричастност на която и да е страна към ударите срещу корабите", каза Захарова.

По думите ѝ инцидентът е бил обсъден на среща между руския посланик в България Елеонора Митрофанова и българския премиер Румен Радев. Захарова посочи, че липсата на доказателства за участието на която и да е страна е основният извод от разговора между двамата.

Срещата между Радев и Митрофанова се състоя на 13 октомври след атака с дронове срещу два търговски кораба край българския бряг. Единият от тях - "HS Dignity" потъна, а другият, "CHELSEA 3", беше ударен в района на Бяла. Срещата в Министерския съвет продължи по-малко от час.

Седмица преди това други два търговски кораба – „ALFA WATAN" и „ABLE" – бяха поразени на около 70 морски мили източно от Бяла, в българската изключителна икономическа зона. „ALFA WATAN" потъна, а 18-членният екипаж на „ABLE" беше спасен.

По време на разговора Радев определи нападенията като „абсолютно недопустими" и заяви, че макар България да няма категорични доказателства за произхода на дроновете, „няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия".

Митрофанова отговори, че разбира тази логика, но не разполага с информация от руското mинистерство на отбраната за атаките. Тя не изключи възможността те да са „провокация на трета страна". България обяви, че ще продължи разследването съвместно със съюзниците си от ЕС и НАТО.

Радев също така разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Той призова за общи усилия за спиране на атаките и за подкрепа за укрепване на българските способности за наблюдение и контрол на морското и въздушното пространство.