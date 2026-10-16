Украинският външен министър: Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток

Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток, но този път заплахата да е за световната продоволствена сигурност, а не за доставките на енергоносители. Причината е руската блокада и опитите на Москва да възпрепятства износа на украинска селскостопанска продукция. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига в интервю за Укринформ.

„Русия използва храната като оръжие. Виждаме това, както виждаме и експлоатацията на миграционната политика. Русия добре осъзнава колко уязвими са някои държави към подобни действия, особено към опитите за подкопаване на глобалната продоволствена сигурност", заяви Сибига.

По думите му блокадата на Украйна в Черно море има за цел не просто да затрудни корабоплаването, а и да предизвика недостиг на храни в някои африкански държави. Това от своя страна може да доведе до нови миграционни вълни към Европа, пише БТА.

Украинският първи дипломат подчерта, че Киев се нуждае от собствена стратегия за възстановяване на свободното корабоплаване в Черно море, премахване на блокадата и осигуряване на прекратяване на огъня както в енергийния сектор, така и в морето.

„Това е целенасочена и ясна стратегия от страна на Русия. Трябва да имаме собствена стратегия за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море, за отблокирането му и за осигуряване на прекратяване на огъня както в енергийния сектор, така и в морето", каза той.

Сибига съобщи, че Украйна има конкретни предложения и че към процеса са се присъединили нови участници, сред които за първи път са Индия и Египет.

Външният министър припомни, че през 2022 г., когато корабоплаването в Черно море отново беше блокирано, световните цени на хранителните продукти са нараснали с 25%. Според него сега светът отново е изправен пред риск от подобно поскъпване.

„Продоволствената сигурност на много страни по света зависи от украинското зърно, а тук става въпрос за нещо повече от само зърно. Поради руската блокада на Черно море тези страни не получават стоките навреме", отбеляза Сибига.

Последиците могат да се усетят и през следващата година. По думите му заради рисковете, създадени от Русия, част от земеделските земи може да останат незасяти, което допълнително ще окаже натиск върху цените.

„Следователно последиците вече се усещат и те само ще се засилват. Черно море може да се превърне във втори Ормузки проток, този път по отношение на продоволствената сигурност", предупреди украинският външен министър.

Той добави, че всички посредници, които активно участват в преговорния процес, в момента очакват отговор от Русия. Междувременно Украйна работи с европейските си партньори за увеличаване на транзита на украинско зърно през техните територии към определени дестинации.

Тази задача обаче няма да бъде лесна, тъй като Украйна е сред най-големите селскостопански производители в света и има потенциал да изхранва до 400 милиона души.

„Затова е необходим колективен натиск, за да бъде принудена Русия да отблокира Черно море", заяви Сибига.