Ватиканът: Папа Лъв XIV показва признаци на трайно подобрение след операцията

Папа Лъв XIV показва признаци на трайно подобрение след операцията за отстраняване на част от десния му бял дроб, извършена на 13 октомври. Светият отец вече може напълно самостоятелно да се справя с обичайните си ежедневни дейности, съобщи Ватиканът, цитиран от Ройтерс.

Очаква се в неделя 71-годишният папа да се появи за първи път публично след постъпването си в болница. Той ще отслужи традиционната молитва „Ангел Господен". Междувременно подготовката за планираното му посещение в Южна Америка през ноември продължава, съобщиха от Ватикана, пише БТА.

Днес папата е оглавил и литургия в специален храм в болницата, заяви говорителят на Светия престол Матео Бруни.

По време на хирургическата интервенция на 13 октомври лекарите са отстранили долния дял на десния бял дроб на папата заради предполагаем раков възел. Операцията е потвърдила наличието на аденокарцином – най-разпространения вид рак на белия дроб, припомня Асошиейтед прес.

Медиците все още очакват резултатите от изследванията, които трябва да установят точния молекулярен и генетичен профил на тумора. Предстои да се изясни и дали заболяването се е разпространило извън отстранената част на белия дроб, както и дали папата ще се нуждае от допълнително лечение.