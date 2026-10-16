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Разбиха мрежа за незаконни залагания с печалби над 1 млн. евро в Гърция

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Разбиха мрежа за незаконни залагания в Гърция, печалбите възлизат над 1 млн. евро СНИМКА: Pixabay

Гръцката полиция разби престъпна мрежа за незаконни залагания, печалбите от които възлизат на над 1 милион евро, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Тя е развивала дейност в Солун а по случая са задържани 20 души. За 18 от тях се предполага, че са членове на престъпната група, организирала залаганията.

Незаконните дейности са развивани в интернет кафета. Участвалите в незаконните залагания са били мамени чрез специален софтуер, който позволявал контрол над печалбите.

Акцията по задържането на участвалите в престъпната мрежа е извършена вчера в различни райони на Солун, съобщава БТА. 

Полицейските власти предполагат, че мрежата развива дейност най-малко от 2013 г. Залаганията са правени в заведения в Солун и Кавала.

Разбиха мрежа за незаконни залагания в Гърция, печалбите възлизат над 1 млн. евро СНИМКА: Pixabay

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