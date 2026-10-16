Американски сенатори поискаха разследване за ограниченията на Starlink в Украйна

Група американски сенатори от Демократическата и Републиканската партия поиска спешно разследване на ограниченията, наложени върху работата на сателитната комуникационна система Starlink в Украйна. Те настояват да се изясни дали американски държавни служители или изпълнители на военни договори са разпоредили прекъсванията или са били предварително уведомени за тях, съобщава Би Би Си.

В писмо до генералния инспектор на Министерството на отбраната на САЩ, изпратено на 15 октомври, законодателите предупреждават, че ограниченията може да са попречили на украинските сили да се защитават ефективно срещу руски атаки с дронове и ракети. Сенаторите искат да бъде проверено и дали проблемите са нарушили обмена на разузнавателна информация и своевременното изпращане на предупреждения за въздушни заплахи.

В писмото се посочва още, че според получени сведения американски дипломати, военни и служители по сигурността не са успели навреме да достигнат до укрития по време на руски въздушни нападения.

Проблемите с комуникационната система са регистрирани между 12 и 14 октомври. Според информацията, цитирана от сенаторите, връзката с терминалите е била ограничавана при движение със скорост над приблизително 160 км/ч.

Това е затруднило работата на някои украински безпилотни апарати, включително дронове, предназначени за прехващане на въздушни цели. Starlink има ключова роля за комуникацията между украинските военни, координацията на подразделенията и управлението на безпилотните системи, а наложените ограничения са създали проблеми при изпълнението на определени мисии.

Украинското министерство на отбраната вече е започнало контакти с американската страна, SpaceX и партньорите от НАТО. Целта е да бъдат установени причините за ограниченията и да се провери дали съществуват резервни комуникационни канали, които могат да бъдат използвани при подобни ситуации.

Собственикът на SpaceX Илон Мъск заяви в социалната мрежа X, че системите Starshield са собственост на американското правителство и се намират под негов контрол. По думите му решенията за ограниченията върху използването им се вземат от американските военни и в крайна сметка от президента на САЩ.

В случая е важно да се разграничават Starlink и Starshield. Starlink е комерсиалната сателитна интернет услуга на SpaceX, докато Starshield е предназначена за правителствени и военни цели. Именно ограниченията върху военната система са в центъра на настоящия спор.

Според публикация на Ройтерс от 15 октомври заповедта за ограничаване на Starshield може да е дошла от Белия дом. Засега обаче не е установено кой конкретно е взел решението и какви са били мотивите за него.

Писмото е подписано от представители на двете основни американски партии. Сред демократите са Жан Шахин, Ричард Дърбин, Джак Рийд, Ричард Блументал и Кристофър Кунс. Републиканците, подкрепили искането, са Том Тилис, Сюзън Колинс, Лиса Мурковски и Джон Корнин.

Сенаторите настояват проверката да установи дали ограниченията на комуникационните системи са били свързани с евентуални прекъсвания на разузнавателната подкрепа за Украйна. Те искат да се изясни също дали американските служители са били предупредени предварително и какви мерки се предприемат, за да се предотврати повторение на подобен случай.

Разследването се очаква на фона на нарастващото напрежение между Вашингтон и Киев заради украинските удари по руската енергийна инфраструктура и усилията на американската администрация да постигне прекратяване на бойните действия.

Към момента остава неясно кой е разпоредил ограниченията и дали решението е било част от по-широка политическа стратегия. Именно тези въпроси сенаторите настояват да бъдат изяснени.