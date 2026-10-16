Вицепремиерът на Русия: Имаме достатъчно дизел за износ

Русия разполага с достатъчно мощности за производство на дизелово гориво, за да покрива както вътрешното потребление, така и нуждите на износните пазари. Това заяви днес руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

По думите му производственият капацитет на страната е повече от достатъчен дори при извършването на ремонтни дейности в рафинериите.

„Капацитетът за производство на дизелово гориво надвишава два пъти нуждите на вътрешния пазар. Достатъчен е дори като се вземат предвид ремонтните дейности по отделни инсталации. Достатъчен е както за обезпечаване на вътрешния пазар, така и за осигуряване на експортни доставки", посочи Новак.

Той предупреди, че атаките срещу рафинериите могат да се отразят негативно на производството, ако доведат до спиране на основно оборудване за ремонт.

Новак отбеляза още, че Русия продължава да укрепва противовъздушната отбрана и пасивната защита на рафинериите. По думите му петролните компании също инвестират в отбранителни средства, съобщава БТА.

Вицепремиерът коментира и възможността за доставки на руски дизел за САЩ. Той заяви, че няма пречки за осъществяването им, след като санкциите върху доставките на дизелово гориво от Русия към американския пазар са отменени за шест месеца. Въпросите, свързани с фрахта, застраховането и самите доставки, ще бъдат уредени, увери Новак.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа „Трут Соушъл" след разговор с руския президент Владимир Путин, че Москва е съгласна незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво на пазарите в САЩ и по света. Според Тръмп целта е да бъдат понижени цените на горивата по бензиностанциите.

Сделката предизвика редица критики както от американски политици, така и от световни лидери.