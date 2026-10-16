Тръмп се закани да удари ядрен обект, заровен дълбоко под планина в Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да се наложи да атакуват подземния ирански ядрен обект „Пикакс Маунтин", за да попречат на Ислямската република да се сдобие с атомна бомба, предаде Ройтерс.

В интервю за американската телевизия „Нюзмакс", излъчено снощи, Тръмп подчерта, че не би използвал ядрено оръжие във войната срещу Иран. Той заяви, че иска да гарантира, че Техеран никога няма да се сдобие с атомна бомба, „защото, ако я имат, ще я използват".

„Ядреното им съоръжение е заровено под милиони тонове планински масив. Сега обръщаме внимание на „Пикакс Маунтин". Може да се наложи да отидем там. Ще опитаме да се справим с него. Бързо ще го извадим от играта", каза американският президент.

„Пикакс Маунтин" е силно укрепен обект, разположен дълбоко под земята, в близост до един от основните ядрени обекти на Иран.

Тръмп отново изключи необходимостта от използване на атомна бомба срещу Ислямската република. „Не бих използвал... Не се налага", заяви той, цитиран от БТА. Американският лидер също така повтори, че не обмисля изпращането на сухопътни войски на САЩ в Иран.

В интервюто Тръмп не уточни дали би разрешил използването на мощната авиационна бомба GBU-43/B, известна като „майката на всички бомби", срещу иранската енергийна инфраструктура и ядрените обекти.

Още през юли Тръмп заплаши да атакува обекта. Той го определи като потенциална цел на американските въоръжени сили, въпреки че предназначението му не е напълно изяснено. Тогава той заяви, че САЩ ще унищожат планината Пикакс и призова иранците да бъдат готови.

Планината Пикакс се намира на около 220 км южно от Техеран и само на 2 км от ядрения комплекс в Натанз, където Иран разполагаше с две съоръжения за обогатяване на уран. Върхът се издига на около 1600 метра над морското равнище, а под него се изгражда силно укрепен комплекс от тунели, за който се смята, че достига поне 100 метра под земята.

Изграждането на обекта започва през 2020 г., след взрив в Натанз, който иранските власти определиха като саботаж. Тогавашният ръководител на иранската ядрена програма Али Акбар Салехи заяви, че страната строи по-модерна и по-голяма зала в сърцето на планината за производство на усъвършенствани центрофуги. По-късно ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси отбеляза, че Иран предварително е обявил намерението си да извършва ядрена дейност на това място.

Сателитни снимки от 15 юни, анализирани от американския Институт за наука и международна сигурност, показват две двойки входове към тунелите, голям периметър за сигурност и допълнително укрепени входове. Според оценката на института комплексът все още не е действащ, но строителството продължава. Не е изключено там да бъде разположено съоръжение за сглобяване на центрофуги, което би могло да подпомогне ядрена оръжейна програма. Иран отрича да извършва ядрена дейност на обекта.

Местоположението и дълбочината на комплекса го превръщат в особено трудна военна цел. Според експерти, цитирани от Ройтерс, съоръжението може да е недостъпно дори за най-мощните американски противобункерни бомби. Анализатори допускат, че за унищожаването му може да са необходими специализирани оръжия за проникване дълбоко под земята или операция на сухопътни сили.