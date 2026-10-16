Гърция задържа 3081 хладни оръжия от Китай, предназначени за фирма в България

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Гръцките митнически власти конфискуваха 3081 хладни оръжия, открити в контейнер на пристанището в Солун, пристигнал от Китай и предназначен за компания в България, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на информация от гръцката Независима служба за публичните приходи (ААДЕ).

Според съобщението товарът бил деклариран като „слънчеви очила и мъниста". Контейнерът привлякъл вниманието на митническите служители при редовна проверка на случаен принцип, след което бил подложен на допълнителен контрол с мобилна рентгенова система, се посочва още в информацията.

При последвалата цялостна проверка служителите открили 24 кашона, съдържащи 1900 ками, 470 ножа тип „пеперуда", 595 меча с различна дължина на остриетата, 110 метални бокса и шест извити ножа тип „карамбит".

Предметите са конфискувани след уведомяване и със съгласието на компетентния прокурор, тъй като попадат в обхвата на гръцкото законодателство за оръжията, се посочва още в информацията. От ААДЕ съобщават също, че продължават засилените проверки на товарните потоци с цел противодействие на незаконната търговия и гарантиране на обществената сигурност.

В съобщението на гръцките власти не се уточнява коя е българската компания, посочена като краен получател на товара.