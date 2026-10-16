Русия обвини Украйна, че сама се бомбардира, за да очерни Москва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Това е сред любимите нечестни похвати на киевския режим, заяви Захарова

Киев нанася удари по собствената си инфраструктура, за да обвини след това Русия и да поиска допълнителна военна и финансова помощ от Запада. Това заяви говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

„Извършването на атаки, включително срещу собствената гражданска инфраструктура и мирното население, последвано от обвинения срещу Русия, е сред любимите нечестни похвати на киевския режим", заяви Захарова.

По думите ѝ целта на подобни действия била да се очерни Русия и Украйна да получи допълнително оръжие и финансиране от западните си партньори.

Междувременно украинските Военновъздушни сили съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е неутрализирала 114 от общо 149 руски дрона, използвани при атака през изминалото денонощие, предаде Укринформ.

От 18:00 ч. вчера руските сили са атакували Украйна с ударни дронове от типовете „Шахед" и „Гербера", както и с дронове примамки „Пародия". Сред тях е имало 108 реактивни дрона „Шахед".

Безпилотните апарати са били изстреляни от района на руския град Орел и от временно окупираните райони на Гвардейское в Крим и Донецка област, пише БТА.

Украинската страна е използвала авиация, зенитно-ракетни комплекси, средства за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи за противодействие на атаката.

Попадения на 27 въздушни оръжия са регистрирани на 24 места, а отломки от свалени цели са паднали на 14 места.

През последните седмици войната между Русия и Украйна се изостри с нови удари по енергийната инфраструктура и засилване на атаките с дронове. На 7 октомври Русия извърши една от най-мащабните въздушни атаки срещу Украйна за последните седмици, като използва около 70 ракети и множество безпилотни апарати. Европейският съюз осъди нападенията срещу цивилни и граждански обекти.

На фона на продължаващите бойни действия опитите за постигане на примирие не доведоха до траен резултат. На 11 октомври украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя предложението на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, но очаква подробности по договореността. Украйна обвини Москва, че продължава атаките, а на 15 октомври украинските сили нанесоха удар по руска петролна рафинерия, след като Киев заяви, че Русия не спазва примирието.

Напрежението се задълбочи и около перспективите за възобновяване на мирните преговори. Москва обвини Киев, че е осуетил възможността за скорошно подновяване на тристранните разговори, а Зеленски отвърна, че руският президент Владимир Путин не проявява реално желание за мир.