Ние и 16 "приятели на кохезията" срещу "пестеливите": два месеца за компромис по бюджета на ЕС (Обзор)

Парите на България за кохезия и аграрна политика засега не се намаляват

Да планираме за 3, а не за 7 години напред - събития като войната ни изненадват, предлага президентът на Кипър

26 ноември е новата дата за преговори по следващия бюджет на ЕС, след като очаквано евролидерите не постигнаха съгласие на сегашния си съвет. Председателят му Антониу Коща ще подготви компромисен проект с нови числа.

Целта е окончателна договорка през декември - преди изборите във Франция, Италия

и Полша допълнително да усложнят преговорите.

Ирландското председателство предлага бюджет на ЕС от €1,826 трилиона евро. Засега обаче държавите членки продължават да спорят както за размера на рамката, така и за разпределението, като ясно са оформени два лагера.

В този на “пестеливите” са Германия, Нидерландия, Австрия, Швеция, Дания и Финландия, към тях гледа и Белгия. Те настоявят за по-малко разходи.

България е сред 17-те “приятели на кохезията”, които защитават средствата за сближаване и земеделие. Групата иска новите приоритети на съюза да бъдат финансирани при запазване на основните политики на блока.

За нас това значи защита на инвестициите в инфраструктура, здраве,

образование, околна среда и малкия и средния бизнес.

“В новото предложение на Ирландия парите за кохезия и аграрна политика не се намаляват (освен в един малък подфонд)”, обяви преди дни вицепремиерът Атанас Пеканов. Това показва значението на съюза с държави, с които споделяме общи интереси. България ще остане активна в групата, увери той.

Пеканов обаче посочи, че общият бюджет се свива до около 1,6 трилиона евро за 7 г., или 230 млрд. евро годишно. “Очевидно, ако възлагаме на ЕС все повече нови задачи, е трудно той да се справя с всички тях със същия малък бюджет”, предупреди вицепремиерът.

По време на дискусия “Иновации, които ни свързват”, организирана от медийната платформа “24 часа” в петък, Пеканов коментира и средствата, които се отделят за иновации. Те не са в борба със старите политики на ЕС - кохезионната и селскостопанската, защото България има потенциал да се възползва от тях.

ЕС да обмисли бюджет за 3 или 4 години вместо за 7, предложи пък кипърският президент Никос Христодулидис в интервю за “Политико”. Трудно е да се заложат финансови приоритети за толкова дълъг период при така бързо променяща се международна обстановка, казва той и дава пример с пандемията и войната в Украйна. Рамката, която сега се обсъжда, е до 2034 г.