Вашингтон и Москва се разбраха за плащанията по сделката за руския дизел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Москва и Вашингтон обсъждат и други съвместни проекти, каза още Кирил Дмитриев

САЩ и Русия са се разбрали плащанията по сделката за доставките на руско дизелово гориво да бъдат улеснени с помощта на Руския фонд за преки инвестиции, ръководен от инвестиционния пратеник на Владимир Путин Кирил Дмитриев. Това съобщи самият Дмитриев в петък, цитиран от ТАСС.

По думите му американското Министерство на финансите е отправило искането към фонда, а Москва и Вашингтон обсъждат и други съвместни проекти. Сред тях е изграждането на центрове за данни, захранвани от руски атомни електроцентрали. Дмитриев заяви, че проектите ще бъдат реализирани преди края на войната в Украйна, която Кремъл нарича „специална военна операция".

Сделката предвижда Русия да доставя дизелово гориво на американския и световните пазари с цел ограничаване на поскъпването на енергоносителите. За осъществяването й Вашингтон временно облекчи част от санкционните ограничения върху руското гориво.

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува споразумението по време на срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел. Той предупреди, че приходите от продажбите ще осигурят на Москва допълнителни средства за продължаване на войната.

„Сега вече можем да видим как паричните потоци ще започнат отново да се насочват към Русия благодарение на сделката за дизеловото гориво", заяви Зеленски.

Според него договорката няма да компенсира въздействието на кризата около Ормузкия проток върху световните пазари, но ще налее още пари „директно в джоба на Путин", с които да бъде финансирана войната.

Зеленски обвини руския президент, че не желае мирни преговори и само създава впечатление, че отговаря на предложенията за прекратяване на конфликта. Той определи поведението на Москва като „пародия" на истинско желание за мир.

Украинският лидер приветства възможността европейските съюзници да поемат по-активна роля в преговорите. При пристигането си в Брюксел той демонстративно нарече европейските си колеги „истински лидери".

Европейските ръководители демонстрираха подкрепа за Киев, след като американският президент Доналд Тръмп отново определи украинските удари по руски петролни рафинерии като „позор". На фона на наближаващите междинни избори в САЩ на 3 ноември Тръмп обвини украинските атаки за поскъпването на енергията.

Американският президент изненада Зеленски миналия уикенд с обявлението, че Русия и Украйна са се договорили да не атакуват енергийните съоръжения на двете страни. Междувременно украинският президент заяви, че страната му продължава да изпитва смущения в работата на сателитната система Starshield на SpaceX, използвана за военни операции и за подпомагане на свалянето на руски дронове, атакуващи градове далеч от фронтовата линия.

Зеленски беше попитан на пресконференция дали смята, че Тръмп го използва като изкупителна жертва за високите цени на енергията и развитието на войната в Иран. След продължително мълчание украинският президент се усмихна и отговори: „Това е моят отговор", предизвиквайки смях в залата.

Междувременно руските атаки срещу Украйна продължиха. При удари с дронове по Харков загинаха трима души, а нападения в други райони оставиха стотици хиляди украинци без електрозахранване.

Миналата седмица Кремъл обвини Киев, че е подкопал възможността за незабавно възобновяване на мирните преговори, след като през предходния месец украински дронове атакуваха Москва по време на изборите.