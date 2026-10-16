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Саудитска Арабия прехвана ракети и дронове над Рияд

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Рияд - столицата на Саудитска Арабия Снимка: Pixabay

Саудитска Арабия обяви днес, че е прехванала ракети и дронове над столицата Рияд и други региони в страната, която от началото на този месец почти всеки ден е обект на атаки от проиранските бунтовници хути в съседен Йемен, предаде Франс прес.

"Прехванахме и унищожихме три дрона в южната част на страната и Рияд, както и две крилати ракети над Червено море", написа в Екс говорителят на оглавяваната от Саудитска Арабия коалицията Турки ал Малики. Той уточни, че балистична ракета е била прехваната над пристанищния град Янбу, където се намира главният петролен терминал на кралството на брега на Червено море, пише БТА. 

Вчера хутите изстреляха ракети по президентския дворец в
в южния пристанищен град Аден в Йемен. 

През последната седмица бунтовниците нанасят и серия от удари в Саудитска Арабия. Хутите контролират обширни територии в Йемен, водят гражданска война срещу подкрепяното от Саудитска Арабия правителство от 2014 г. насам, но конфликтът се изостри, след като САЩ започнаха войната срещу Иран. "Те се държат много лошо", каза американският президент Доналд Тръмп.

Наскоро хутите засилиха атаките си срещу търговски плавателни съдове в Червено море и стратегическия проток Баб ел Мандеб. През последните дни те атакуваха международното летище в саудитската столица Рияд. При нападенията загинаха 13 души, над 300 бяха ранени, а въздушното пространство над Рияд бе затворено.

Рияд - столицата на Саудитска Арабия Снимка: Pixabay

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