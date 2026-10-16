Путин: Създаването на зона за сигурност по границата с Украйна не подлежи на преговори

Руският президент Владимир Путин заяви, че създаването на „зона за сигурност" по границата с Украйна не подлежи на обсъждане в рамките на каквито и да било бъдещи преговори с Киев, предаде Ройтерс.

Путин направи изявлението по време на посещение в спомагателния щаб на Обединената групировка войски, съобщиха от Кремъл.

Руският държавен глава отбеляза, че руските сили все още не контролират малко над 10% от територията на източната Донецка област и 16,5% от съседната Запорожка област, пише БТА.

Междувременно руското министерство на отбраната обяви, цитирано от ТАСС, че руските въоръжени сили са превзели вчера селата Варваровка и Николаевка в Харковска област, близо до границата с Русия. Според публикуваното комюнике през последната седмица руската армия е установила контрол над общо 12 населени места в Украйна.

Москва не е обявявала Харковска област за анексирана, но заявява, че иска да създаде там буферна зона в отговор на действията на Киев. Русия редовно съобщава за превземането на погранични села.

В началото на октомври украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за подновяване на тристранните технически разговори със САЩ и Русия до края на месеца. Москва обаче не е потвърдила участието си, а предишните опити за постигане на напредък в преговорите не доведоха до съществен резултат. Сред основните спорни въпроси остават териториалните претенции на Русия и гаранциите за сигурността на Украйна.

В същото време бойните действия и взаимните въздушни удари продължават. Вашингтон се опитва да посредничи за прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура, но Киев настоява, че ще спре ударите по руски енергийни обекти само ако Москва прекрати своите. На 9 октомври говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че дипломатическото уреждане на конфликта е в патова ситуация.