Хутите призоваха властите в Йемен да предадат град Таиз

Йеменските бунтовници хути призоваха силите, лоялни на международно признатото правителство на страната, да прекратят съпротивата си и да предадат град Таиз, предаде ДПА.

Групировката настоява защитниците на града да сложат оръжие, за да бъдат избегнати улични сражения. хути те призоваха правителствените сили и местните бойци от съпротивата да приемат мирните инициативи, предложени от местни първенци, и да се предадат.

През последните седмици шиитските бунтовници затегнаха обсадата на Таиз, третия по големина град в Йемен. Населението е изправено пред опасност от хуманитарна катастрофа, след като хути те прекъснаха последния път за достъп до града от запад.

Междувременно местните власти призоваха движението на хути те да прекрати атаките си и да вдигне обсадата. В изявление те поискаха бунтовниците да се оттеглят и да приемат общата амнистия, обявена от председателя на Йеменския президентски лидерски съвет Рашад ал Алими. Властите предупредиха, че жителите на югозападния град са твърдо решени да го защитават.

Според местни източници хути те са изпратили значителни подкрепления и са засилили обсадата на Таиз. Йеменската армия от своя страна нанася въздушни удари по струпвания на бунтовници и военни машини в околностите на града, съобщават източниците, пише БТА.

Таиз неведнъж е бил сцена на ожесточени боеве през продължаващата вече десетилетие гражданска война в Йемен. Градът е следващата цел на подкрепяните от Иран хути , но движението има малобройни привърженици там. Поради това бунтовниците се очаква да срещнат сериозна съпротива, ако предприемат опит да превземат Таиз с щурм.