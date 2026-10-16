90 000 евро санкция за гръцка телевизия заради скандални изказвания в Big Brother

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкият Държавен съвет (ΣτΕ), най-висшата административна съдебна инстанция в страната, потвърди глоба от 90 000 евро, наложена на гръцка телевизия заради коментари на участник в риалити предаването Big Brother, насърчаващи изнасилване и насилие срещу жени.

Санкцията е наложена от Националния съвет за радио и телевизия на Гърция (ΕΣΡ), след като изказванията на участника са разпространени чрез интернет платформата на телевизионния оператор.

С решение №1470/2026 съдът приема, че телевизията не е предприела достатъчно ефективни мерки, за да предотврати разпространението на съдържание, което накърнява човешкото достойнство и насърчава насилие, основано на пола.

Магистратите подчертават, че задълженията на телевизионните оператори да спазват стандартите за качество на програмите и да защитават човешкото достойнство се отнасят не само до телевизионния ефир, но и до съдържанието, публикувано на техните официални интернет страници.ь

Съдът отхвърля и аргумента, че разпространението на спорните коментари е резултат от грешки на служители на телевизията. Според решението подобни пропуски не освобождават медията от отговорност.

Решението създава важен съдебен ориентир за отговорността на телевизионните оператори в дигиталната среда, като потвърждава правомощията на гръцкия медиен регулатор да налага санкции и за аудиовизуално съдържание, разпространявано онлайн.