Петима румънци отиват на съд за измама с евросредства за 1,8 млн. евро

Европейската прокуратура в Букурещ предаде на съд петима души, обвинени в участие в организирана престъпна група, заподозряна в измами с европейски средства за програми за развитие на селските райони в южния румънски окръг Долж. Предполагаемите щети от схемата възлизат на 1,8 милиона евро, съобщава Аджерпрес.

Делото е внесено в Букурещкия съд. Според Европейската прокуратура двама от обвиняемите са ръководили групата в периода 2017-2022 г. Те се свързвали с представители на села в окръг Долж и ги убеждавали да кандидатстват за финансиране по програми, подкрепяни от Европейския съюз.

След това двамата подготвяли необходимите документи за кандидатстване и процедурите за възлагане на поръчките, като предоставяли на останалите трима участници информация за предстоящите търгове.

Според събраните доказателства другите членове на групата използвали различни търговски дружества, за да участват в процедурите и да спечелят договорите. За целта те подавали фалшиви документи, с които удостоверявали, че отговарят на необходимите критерии за сключване на договорите.

Средствата по програмите били предназначени за доставка на хранителни продукти на хора, живеещи в бедност, както и за организиране на ателиета и образователни сесии за маргинализирани общности в селските райони.

Разследването сочи, че измамата е засегнала общо 22 процедури за възлагане на поръчки по тези програми. Причинените щети се оценяват на 1,8 милиона евро, или около 9,5 милиона румънски леи, пише БТА.

Още в предварителния етап на разследването прокурорите са наложили запор върху имущество на обвиняемите с цел възстановяване на предполагаемите щети.

При доказване на вината им петимата могат да получат присъди от 3 до 10 години затвор, се посочва в съобщението на Европейската прокуратура.