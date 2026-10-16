Кокаин и още седем вещества открити в кръвта на Йоргос Мазонакис

Нови данни от токсикологичните изследвания по случая със смъртта на известния гръцки певец Йоргос Мазонакис бяха обявени. Според информация от гръцки медии, в кръвта на изпълнителя са установени осем вещества, сред които кокаин, пропофол и мидазолам.
Резултатите са от изследвания, извършени в лаборатория в Нидерландия по поръчка на семейството на певеца. Данните са представени от експерта Йоргос Фициалос.
Освен кокаин токсикологичният анализ е установил наличие на бензоилекгонин - метаболит на кокаина, както и на пропофол, мидазолам, флумазенил, лидокаин, оланзапин и арипипразол.
Особено внимание привлича комбинацията от пропофол и мидазолам - медикаменти, използвани при медицинска седация и анестезия. Сред откритите вещества е и флумазенил, който се прилага за противодействие на ефекта на определени успокоителни лекарства.
Според информацията, представена от експерта на семейството, при изследването не е установено наличие на адреналин, въпреки твърденията, че такъв е бил приложен по време на медицинската процедура. Значението на този резултат предстои да бъде изяснено.
Новите данни се появяват на фона на продължаващото разследване за обстоятелствата около смъртта на певеца и действията на медицинските лица, участвали в процедурата.
Наличието на откритите вещества само по себе си не доказва причината за смъртта. За окончателните заключения ще бъдат от значение техните концентрации, взаимодействието помежду им и резултатите от съдебномедицинската експертиза.
Разследването продължава.