Иранският президент: Винаги сме били готови за диалог

Иранският президент Масуд Пезешкиан отхвърли обвиненията, че страната му се стреми да се сдобие с ядрено оръжие, и заяви, че Техеран е готов за диалог.

„Винаги сме били готови за диалог. Те (САЩ) смятат, че могат да ни принудят да капитулираме, но ние няма да се поддадем на принуда", заяви иранският президент по време на среща с грузинския премиер Иракли Кобахидзе.

Той също осъди американските санкции срещу Иран, определяйки ги като „неоправдани и нечовешки", предаде Франс прес.

Пезешкиан призова и за по-тясно сътрудничество между Иран и Грузия. Това се случва няколко седмици след като южнокавказката държава прекрати въздушните връзки между двете страни заради американски санкции, насочени срещу ирански авиокомпании.

Двамата лидери разговаряха в кулоарите на среща на ООН, посветена на биоразнообразието, която се провежда в арменската столица Ереван.

„Иран не се стреми да придобие ядрено оръжие и смятаме, че злонамерената пропаганда срещу нашата страна е лъжлива", заяви Пезешкиан.

По време на разговора си с Кобахидзе Пезешкиан е настоял да бъде изготвен точен график за засилване на сътрудничеството между Техеран и Тбилиси, съобщи иранската новинарска агенция Тасним.

Според агенцията грузинският премиер е заявил, че се противопоставя на всякаква чуждестранна намеса във вътрешните работи на съседните държави. Канцеларията на Кобахидзе обаче не е публикувала изявления в този смисъл, пише БТА.

Отношенията между САЩ и Иран остават силно обтегнати на фона на военния конфликт, започнал с американски и израелски удари срещу Иран на 28 февруари. През юни двете страни постигнаха временно споразумение с посредничеството на Пакистан, но то не доведе до трайно прекратяване на бойните действия. След подновяването на ударите Вашингтон засили икономическия натиск върху Техеран, включително чрез санкции и блокада на иранските пристанища.

През септември бяха подновени дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта и отваряне на Ормузкия проток. Иран предложи възстановяване на корабоплаването през протока и подновяване на преговорите, но американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението. Основният спор продължава да се върти около ядрената програма на Иран. Вашингтон настоява Техеран да докаже, че няма да разработва ядрено оръжие, докато иранските власти искат първо да бъдат решени въпросите за санкциите и сигурността в региона.