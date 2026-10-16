Тръмп посъветва новата си говорителка да преосмисли дали да остане само дни, след като я нае

„Кейти, имаш ли нужда от това? Не мисля, че имаш", казал президентът на САЩ на Закария

Президентът на САЩ Доналд Тръмп постави под въпрос бъдещето на новата говорителка на Белия дом - Кейти Закария само дни след като я назначи на поста. В петък той заяви, че я е посъветвал да прецени дали работата е подходяща за нея. Тръмп добави, че според него медиите са се отнесли несправедливо към Закария.

„Просто я попитах: „Това за теб ли е?", каза Тръмп пред репортери. Той подчерта, че Закария е добър човек и я оставя сама да реши дали да продължи да изпълнява длъжността, съобщава американският новинарски уебсайт Newsweek.

„Кейти, имаш ли нужда от това? Не мисля, че имаш", разказа президентът, че заявил по време на разговора си с нея. По думите му медиите я подлагат на изключително остри критики. Тръмп допълни, че двамата обсъждат възможностите пред нея и че иска тя да има добър живот.

Американският президент коментира и критиките към Закария за това, че скрила, че не е издържала адвокатския изпит в Калифорния. Тръмп заяви, че не я е наемал, за да бъде адвокат, и добави, че този факт вероятно не би повлиял на решението му.

Той изтъкна и дългогодишната й лоялност към него.

Закария зае поста на 9 октомври, като замени Керълайн Левит, напуснала администрацията през август след раждането на второто си дете. При обявяването на назначението Тръмп я определи като дългогодишна своя поддръжничка и изрази увереност, че ще се справя отлично в работата с медиите и американската общественост.

Новата говорителка обаче се сблъска с критики още след първия си брифинг в Белия дом във вторник. Тя говори около 14 минути и отговори на въпроси на журналисти от три медии. Представянето й предизвика недоволство заради начина й на изказване и използването на предварително подготвени изявления.

Белият дом защити Закария. Директорът по комуникациите на администрацията Стивън Чунг я определи като изключително квалифицирана и интелигентна и заяви, че ще се справи отлично като говорител на президента.

Допълнителни въпроси около професионалната й биография възникнаха, след като „Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Закария е положила изпит за адвокатска правоспособност в Калифорния след дипломирането си през 2011 г., но не го е издържала.

Калифорлийската адвокатска колегия впоследствие заяви, че не разполага информация тя да е била лицензирана да практикува право в щата.

В интервю за Fox News в четвъртък Закария потвърди, че се е явила на изпита веднъж и не го е издържала. Тя обясни, че вече е планирала да се премести в Китай, където впоследствие е работила в адвокатската кантора Zhong Lun, и че резултатът от изпита не е бил от значение за решението й.

Преди назначението си в Белия дом Закария е била старши съветник по комуникациите в Truth Social и Trump Media & Technology Group. За кратко е работила и като говорител на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.