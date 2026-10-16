Гърция подготвя глоби до 10 000 евро за незаконно отдаване на легла в апартаменти

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Гърция подготвя законодателни промени, с които да ограничи превръщането на жилищни апартаменти в незаконни общежития. Предвиждат се глоби до 10 000 евро, ежедневни санкции за нарушителите и възможност за запечатване на имотите.

Новите мерки се разработват от Министерството за защита на гражданите под ръководството на Михалис Хрисохоидис. Те са насочени срещу практиката в жилищни апартаменти да се отдават отделни легла или места за спане срещу заплащане, без да са изпълнени необходимите санитарни, строителни и туристически изисквания.

Проблемът е особено разпространен в големите градове и най-вече в Атина и област Атика.

Според предложението глобата за лицата, които организират или допускат незаконното настаняване, ще бъде 10 000 евро. За собственици, които съзнателно позволяват подобна дейност, се предвижда санкция от 5 000 евро.

Ако незаконното настаняване продължи след официално разпореждане за прекратяването му, ще се начисляват допълнително по 1 000 евро за всеки ден нарушение. При повторни нарушения санкциите ще се увеличават, а имотите ще могат да бъдат временно или окончателно запечатвани.

Контролът ще се осъществява от данъчните власти, полицията, общинските и строителните служби, както и от Министерството на туризма.

Предвидените ограничения няма да засягат законно регистрираните туристически обекти, краткосрочните наеми, които отговарят на изискванията, и официалните социални структури за настаняване.