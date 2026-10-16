Папата поиска прекратяване на огъня в Олешки, Путин обеща съдействие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин е изразил готовност да съдейства за доставянето на хуманитарна помощ в контролирания от Русия украински град Олешки. Това съобщи Кремъл след телефонен разговор между него и папа Лъв XIV, предаде Ройтерс.

По време на разговора главата на Римокатолическата църква е призовал за временно прекратяване на огъня, което да позволи доставянето на храна и стоки от първа необходимост за жителите на града в Херсонска област, информира БТА.

От Ватикана съобщиха, че папата е изразил „дълбока загриженост" за влошаващата се хуманитарна обстановка в Олешки. Местни жители съобщават за задълбочаваща се продоволствена криза.

Преди 18 дни стана известно, че Украйна доставя храна и лекарства с дронове на блокирани жители в окупирания град. Русия и Украйна взаимно се обвиняват, че възпрепятстват доставките на хуманитарна помощ.

Олешки е под руски контрол от февруари 2022 г. Преди началото на войната населението му е наброявало около 24 000 души. По данни на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна в момента в града са останали около 1700 жители, сред които 47 деца.

Това е вторият известен телефонен разговор между папа Лъв XIV и Владимир Путин след първия им разговор през юни 2025 г. Светият отец отново е потвърдил готовността на Ватикана да подкрепя инициативи за постигане на мир.

71-годишният папа се възстановява в римската болница „Джемели" след операция заради рак на белия дроб.