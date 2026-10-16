България подкрепи позиция на ЕС: Русия превръща храните в оръжие

България подкрепи позиция на Европейския съвет, според която Русия превръща храните в оръжие и подкопава световната продоволствена сигурност. Това се посочва в заключенията от двудневното заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в Брюксел.

Европейските лидери осъдиха нападенията срещу граждански плавателни съдове, търговски и товарни кораби, включително срещу плавателни съдове под флаговете на държави от ЕС. Като пример са посочени неотдавнашните удари в изключителните икономически зони на България и Румъния в Черно море. Според Европейския съвет тези нападения са неприемливи и представляват сериозно нарушение на международното и морското право, включително на Конвенцията на ООН по морско право.

В заключенията си лидерите призовават за незабавно възстановяване на безопасното преминаване на всички граждански, търговски и товарни кораби в Черно море, за да се предотврати по-нататъшно влошаване на ситуацията.

Европейският съвет подчертава стратегическото значение на сигурността, стабилността и свободата на корабоплаването в региона, съобщава БТА. Според европейските лидери Русия атакува селскостопанската инфраструктура на Украйна, черноморските и дунавските пристанища, граничните контролно-пропускателни пунктове, съоръженията за износ и плавателните съдове. Блокирането на морските пътища и унищожаването на съоръжения за съхранение на зърно застрашават доставките на храни в световен мащаб, особено в Африка, Азия и Близкия изток.

В заключенията се припомня и значението на мерките за укрепване на „коридорите на солидарността" между ЕС и Украйна, които са от жизненоважно значение за поддържането на украинския износ на зърно.