Макрон: Европейските държави няма да изоставят Украйна

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че европейските държави „няма да изоставят Украйна" и активно работят за укрепване на способностите на страната за ранно предупреждение при руски ракетни удари. Изявлението му идва на фона на несигурността около бъдещата американска подкрепа за Киев, предаде Франс прес.

„Няма да изоставим Украйна и украинците, защото това е война на съпротива срещу руската агресивна война", заяви Макрон на пресконференция след срещата на върха на европейските лидери в Брюксел.

Според него, изправени пред „неяснотите" в позициите на някои политически лидери, в очевиден намек към американския президент Доналд Тръмп, европейците трябва „да удържат своята линия", съобщава БТА.

„Работим много активно, за да помогнем на Украйна да засили способността си за съпротива чрез сателитни изображения и системи за ранно предупреждение", добави френският президент.

Той подчерта, че подкрепата за Киев е въпрос на сигурност, а не на политическа воля.

„Помощта за Украйна не е въпрос на добра воля. Това е наш интерес, това е единодушната позиция на европейците и това е нашата сигурност", заяви Макрон.

„Следователно онези, които днес казват, че трябва да се прекрати подкрепата за Украйна и да бъдат спрени нейните финансирания, захвърлят зад борда сигурността на нашата Европа и преди всичко сигурността на французите", допълни той.

Изказването му бе насочено към лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен, която според социологическите проучвания е фаворит за президентските избори през май 2027 г. Тя заяви, че ако бъде избрана за държавен глава, ще запази финансовата помощ за Украйна само през първите шест месеца от мандата си, след което ще я прекрати.

„Капитулацията е слабост. А слабостта е опасност", подчерта Макрон. Той изрази и недоумение от „липсата на смирение" на някои политици, които говорят „сякаш вече са на власт".

„Нека уважаваме французите. Те ще гласуват. Денят ще дойде. Някой ще бъде избран", каза той. Макрон припомни, че дотогава отговорността за управлението на страната остава негова „в съответствие с Конституцията".

Макрон съобщи, че европейските съюзници ще разгледат искането на Киев за допълнителни 70 милиарда евро за финансиране на войната срещу Русия.

„Украйна отправи своето искане. Все още е твърде рано да говорим за конкретна сума", заяви той.

По думите му засега остава в сила рамката на вече отпуснатите 90 милиарда евро европейска помощ, като паралелно се проучват и други възможности за подкрепа на Украйна.

Френският президент призова Европейският съюз да постигне споразумение за бюджета си до края на годината. Той предупреди, че отлагането на решението до март 2027 г. би било „лош подход", тъй като тогава Франция ще бъде само на няколко седмици от президентските избори.

Спорът за миграцията раздели европейските лидери

Макрон изрази съжаление и за „лошия" и „силно политизиран" дебат по миграцията по време на срещата на върха в Брюксел. Според него спорът, в който се противопоставиха по-специално Испания, Италия и Дания, е бил „източник на разделения".

Френският държавен глава призова също за спокойствие и отговорност преди планираните за утре протести във Франция, отбелязва АФП.

„Правото на протест трябва да бъде напълно уважавано, но то върви ръка за ръка с уважението към хората и собствеността, което означава да не се обижда и да не се руши", заяви Макрон.

Той подчерта, че организаторите трябва да гарантират мирното протичане на демонстрациите, и осъди групите, които се включват единствено с цел да предизвикват безредици.

Президентът отново изрази подкрепата си за полицията и жандармерията, които по думите му са подложени на „изключително насилие".

Френският президент коментира и съобщенията за споразумение за доставки на дизелово гориво между американския президент Доналд Тръмп и Русия, съобщава Ройтерс.

„Това решение не е добро за никого. То изпраща негативен сигнал. То е фактор за разделение и съмнение", заяви Макрон след срещата на върха в Брюксел.