Техеран отвърна на Рияд: Не сме замесени в операциите на хутите

Ислямската република отрича всякакво твърдение, че е замесена в операциите на йеменските бунтовници хути. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Думите му идват в отговор на твърдения на Рияд, според които Техеран е замесен в атаките на йеменското бунтовническо движение на хутите срещу Саудитска Арабия.

Той предложи да изиграе ролята на посредник между двете воюващи страни, като повтори предложението Техеран да бъде посредник между хутите и Рияд.

Междувременно коалицията, оглавявана от Саудитска Арабия обяви днес, че е прехванала дронове и ракети над столицата Рияд и други региони на страната, която от началото на този месец е подложена на почти ежедневни атаки от страна на проиранските хути.

"Прехванахме и унищожихме три дрона в южната част на страната и над Рияд, както и две крилати ракети над Червено море", написа в социалната мрежа Екс говорителят на коалицията Турки ал Малики.

Той уточни, че балистична ракета е била прехваната също над пристанищния град Янбу, ключов за саудитския износ на нефт през Червено море. Саудитска Арабия, която е най-голямата износителка на суров петрол в света, пише БТА.

Мащабът на атаките на хутите срещу летища и саудитски нефтени съоръжения е невиждан от началото на йеменската гражданска война през 2014 г., в която участваха хутите и правителствените сили, подкрепяни от Саудитска Арабия.

Международното летище на Рияд беше ударено 20 пъти от началото на октомври, а при атаките в събота загинаха 13 души и бяха ранени повече от 300 други, припомня АФП.