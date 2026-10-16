Германският външен министър отдаде критиките на Тръмп към Зеленски на кампанията в САЩ

Германският външен министър Йохан Вадефул омаловажи критиките на американския президент Доналд Тръмп към украинския държавен глава Володимир Зеленски, като ги свърза с предизборната кампания в САЩ. Той подчерта, че по-важни са конкретните действия на Вашингтон и продължаването на американската помощ за Украйна, предаде ДПА.

През последните няколко дни Тръмп засили критиките си към Зеленски, когото представи като пречка за постигането на примирие с Русия. Американският президент дори призова за смяната на украинския си колега.

„Тези изявления със сигурност трябва да се разглеждат в контекста на последния етап от предизборната кампания в САЩ", заяви Вадефул по време на днешната пресконференция с португалския си колега Пауло Ранжел, цитиран от БТА.

„Поради тази причина трябва да се вгледаме в конкретните действия, които САЩ продължават да предприемат. А именно да продължават да предоставят помощ за Украйна заедно с нас", допълни германският министър.

От своя страна Ранжел заяви, че европейските държави насърчават Вашингтон да продължи подкрепата си за Киев преди наближаващите зимни месеци.

Вадефул посочи още, че неговата партия – Християндемократическият съюз, ще води по-редовна и активна кампания в подкрепа на Украйна, като подчерта, че тези усилия няма да бъдат ограничени само до периодите на предизборни кампании.

Междинните избори в САЩ ще се проведат на 3 ноември. На тях ще бъдат избрани членовете на Камарата на представителите и една трета от състава на Сената. Вотът ще покаже дали Републиканската партия на Тръмп ще запази мнозинството си и в двете камари на Конгреса. Резултатите могат да окажат значително влияние върху възможностите на американския президент да прокарва политиката си през следващите две години.