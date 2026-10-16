ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дара и “Бангаранга” играят за “Грами 2027” в 4 кат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23749786 www.24chasa.bg

Германският външен министър отдаде критиките на Тръмп към Зеленски на кампанията в САЩ

Емили Стоичкова

824
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Германският външен министър Йохан Вадефул

Германският външен министър Йохан Вадефул омаловажи критиките на американския президент Доналд Тръмп към украинския държавен глава Володимир Зеленски, като ги свърза с предизборната кампания в САЩ. Той подчерта, че по-важни са конкретните действия на Вашингтон и продължаването на американската помощ за Украйна, предаде ДПА.

През последните няколко дни Тръмп засили критиките си към Зеленски, когото представи като пречка за постигането на примирие с Русия. Американският президент дори призова за смяната на украинския си колега.

„Тези изявления със сигурност трябва да се разглеждат в контекста на последния етап от предизборната кампания в САЩ", заяви Вадефул по време на днешната пресконференция с португалския си колега Пауло Ранжел, цитиран от БТА. 

„Поради тази причина трябва да се вгледаме в конкретните действия, които САЩ продължават да предприемат. А именно да продължават да предоставят помощ за Украйна заедно с нас", допълни германският министър.

От своя страна Ранжел заяви, че европейските държави насърчават Вашингтон да продължи подкрепата си за Киев преди наближаващите зимни месеци.

Вадефул посочи още, че неговата партия – Християндемократическият съюз, ще води по-редовна и активна кампания в подкрепа на Украйна, като подчерта, че тези усилия няма да бъдат ограничени само до периодите на предизборни кампании.

Междинните избори в САЩ ще се проведат на 3 ноември. На тях ще бъдат избрани членовете на Камарата на представителите и една трета от състава на Сената. Вотът ще покаже дали Републиканската партия на Тръмп ще запази мнозинството си и в двете камари на Конгреса. Резултатите могат да окажат значително влияние върху възможностите на американския президент да прокарва политиката си през следващите две години. 

Германският външен министър Йохан Вадефул

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ива Михайлова не е територия, а човек, драги националисти