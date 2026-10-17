ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламъци вдигнаха на крак пожарна, полиция и линейк...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23749971 www.24chasa.bg

По 158 години затвор за трима мексиканци, убили трима сърфисти

Мира Цветкова

2192
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тримата мексиканци получиха по 158 години и 9 месеца СНИМКА: Пиксабей

Трима мексиканци получиха по 158 години и 9 месеца затвор за убийството на двама братя от Австралия и техен приятел от САЩ, които бяха открити мъртви в Мексико през май 2024 г. Присъдите бяха постановени седмица след като мъжете бяха признати за виновни, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Жертвите са австралийците Калъм и Джейк Робинсън и американецът Картър Ред Роуд. Тримата били сърфисти, а телата им бяха намерени в крайбрежния щат Долна Калифорния.

Съдът в град Енсенада постанови, че Хесус Херардо Гарсия, известен с прякора Ел Кекас, Иринео Франсиско Н. и Анхел Хесус Н. ще излежат присъдите си за убийство, грабеж с насилие и кражба на автомобил с насилие. По случая бяха арестувани най-малко четирима души за предполагаемо участие в престъплението.

Решението беше приветствано от Антонио Отанес, председател на асоциацията на сърфистите в Долна Калифорния. „Справедливостта възтържествува", заяви той.

Убийствата обаче се отразиха и на туризма в района, известен с красивите си плажове и популярните места за сърф. По думите на Отанес след престъплението се наблюдава значителен спад в посещенията, особено сред туристите, които идват заради възможностите за сърф.

Тримата мексиканци получиха по 158 години и 9 месеца СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ива Михайлова не е територия, а човек, драги националисти