По 158 години затвор за трима мексиканци, убили трима сърфисти

Трима мексиканци получиха по 158 години и 9 месеца затвор за убийството на двама братя от Австралия и техен приятел от САЩ, които бяха открити мъртви в Мексико през май 2024 г. Присъдите бяха постановени седмица след като мъжете бяха признати за виновни, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Жертвите са австралийците Калъм и Джейк Робинсън и американецът Картър Ред Роуд. Тримата били сърфисти, а телата им бяха намерени в крайбрежния щат Долна Калифорния.

Съдът в град Енсенада постанови, че Хесус Херардо Гарсия, известен с прякора Ел Кекас, Иринео Франсиско Н. и Анхел Хесус Н. ще излежат присъдите си за убийство, грабеж с насилие и кражба на автомобил с насилие. По случая бяха арестувани най-малко четирима души за предполагаемо участие в престъплението.

Решението беше приветствано от Антонио Отанес, председател на асоциацията на сърфистите в Долна Калифорния. „Справедливостта възтържествува", заяви той.

Убийствата обаче се отразиха и на туризма в района, известен с красивите си плажове и популярните места за сърф. По думите на Отанес след престъплението се наблюдава значителен спад в посещенията, особено сред туристите, които идват заради възможностите за сърф.