Тръмп се пошегува с името Мохамед, публиката не реагира

Американският президент Доналд Тръмп се пошегува с популярността на името Мохамед в Близкия изток по време на митинг в щата Джорджия, но репликата му не предизвика очакваната реакция сред присъстващите, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

„Знаете ли, ако се колебаете за нечие име в Близкия изток, просто кажете „Мохамед". Имате 65 процента шанс да уцелите с едно „Здрасти, Мохамед". Аз правя така от години. Никога не съм бъркал", заяви Тръмп пред свои привърженици на летището в Долтън.

Той направи коментара, докато говореше за Иран. По думите му това е единствената страна, в която никой не иска да бъде президент. Тръмп твърди, че е попитал няколко души на име Мохамед дали биха поели поста. Президент на Иран от 2024 г. е Масуд Пезешкиан.

Според Ройтерс шегата не предизвикала смях или аплодисменти сред присъстващите.

По време на изявата си Тръмп отново заяви, че няма да допусне Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Митингът се състоя в момент, когато Републиканската партия се подготвя за междинните избори за Конгреса на 3 ноември. На тях ще бъдат избрани членове на Камарата на представителите и част от сенаторите, а републиканците са изправени пред риск да загубят мнозинството си в едната или и в двете камари.

Долтън се намира в северозападната част на Джорджия, регион с преобладаващо консервативни нагласи. Самият щат е сред местата, в които предизборната надпревара между републиканци и демократи се очаква да бъде особено оспорвана, отбелязва Асошиейтед прес.