Тръмп блокира санкции на САЩ срещу Русия

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва президентските си правомощия, за да блокира редица санкции срещу Русия, които наскоро бяха приети от Конгреса на САЩ с цел да се накаже страната за войната ѝ срещу Украйна.

В изпълнителна заповед, издадена в петък вечерта, Тръмп заяви, че отлагането на някои от санкциите е в „националния интерес" на САЩ. Тръмп подписа закона за санкциите през септември, като той трябваше да влезе в сила в неделя, пише Би Би Си.

Това се случва дни след като Тръмп заяви, че САЩ ще внасят руски дизел в опит да понижат цените на енергията в страната преди междинните избори през ноември, които ще определят коя партия ще контролира Конгреса.

Планът шокира законодателите и предизвика остро недоволство от двете партии.

Законът за санкциите на САЩ е кръстен на покойния републикански сенатор от Южна Каролина Линдзи Греъм, който беше един от най-решителните защитници на Украйна във Вашингтон преди смъртта си на 11 юли.

Законът е насочен срещу руската икономика и дава на Тръмп широки правомощия да налага мита до 100% върху петте най-големи купувачи на руски нефт и газ – най-вече Китай и Индия.

Освен това законът включва санкции срещу руския президент Владимир Путин, висши фигури в руското правителство, както и срещу банки и други финансови институции и руския „сенчест флот" от танкери, използван за заобикаляне на съществуващите санкции.

В четвъртък двупартийна група от 20 американски законодатели публикува писмо, в което призовава Тръмп да спазва новия закон, който трябва да влезе в сила на 18 октомври.

Законодателите благодариха на Тръмп за подписването на закона за санкциите и го призоваха да осигури „пълното и стриктно прилагане" на закона.

Законодателите заявиха, че това ще бъде „решаващо за принуждаването на Путин да вземе сериозно мирните преговори" и призоваха администрацията на Тръмп „да приложи санкциите по закона „Греъм" в пълна степен и без забавяне".

Демократи като конгресменът от Вирджиния Дон Бейър вече критикуваха хода на Тръмп по отношение на санкциите, като го обвиниха, че се подчинява на Москва и обръща гръб на Киев и Зеленски.

„Последната капитулация на Тръмп пред Путин отново предава нашите украински партньори и противоречи на ясната воля на Конгреса, изразена в законодателството, предназначено да накаже Русия за незаконната ѝ агресивна война", написа Бейър в Екс.

На 9 октомври Тръмп обяви, че е провел телефонен разговор с Путин и е постигнал споразумение за закупуване на дизелово гориво от Москва. Откакто през февруари започна войната с Иран, цените на горивата в САЩ, и особено на дизела, скочиха драстично, което засили финансовия натиск върху американските избиратели, които и без това са загрижени за разходите за живот. Тръмп се надява да понижи цените на горивата преди междинните избори следващия месец.

Съюзниците на САЩ критикуваха сделката за дизелово гориво, опасявайки се, че тя може да подпомогне Русия в военните ѝ усилия.

Следващия месец стотици войници от Великобритания, Франция и Германия – ключови европейски съюзници на Украйна – ще вземат участие в мащабни военни учения в Полша.

Министърът на отбраната на Великобритания Уес Стрийтинг заяви, че целта на учението е „да се гарантира, че сме готови да подкрепим военното обучение и следвоенното възстановяване, от които Украйна ще се нуждае".

Украинският президент Володимир Зеленски определи сделката на Тръмп за дизелово гориво като подарък за Путин, който се равнява на „инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена".

В неделя, 11 октомври, Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се споразумели за „енергийно примирие", като настоя, че то „влиза в сила незабавно", но не предостави подробности.

Зеленски изрази изненада от съобщението, но заяви, че Киев ще спре ударите, ако Русия направи същото, но Москва заяви, че никога не е давала съгласие за споразумението и продължи атаките си. След три дни Киев възобнови ударите си.

Това предизвика остра критика от страна на Тръмп, като президентът нарече ударите на Киев по руските нефтопреработвателни заводи „позор". Зеленски отговори, като заяви, че „само защитава интересите на Украйна".

Напрежението се засили още повече в началото на седмицата, когато бяха наложени ограничения върху американската интернет мрежа „Starlink", която е от решаващо значение за военните способности на Киев да се защитава.

По време на забавяне във вторник вечерта Русия нанесе няколко смъртоносни удара по Украйна, като жителите и правителството заявиха, че не е имало предварително предупреждение.

В петък Зеленски определи забавянето като „много опасна и неприятна изненада", като добави, че скоростта на „Starlink" все още не е напълно възстановена.

Администрацията на Тръмп беше предупредила по-рано, че може да спре обмена на разузнавателна информация – от решаващо значение за отбраната на Украйна – ако Киев не престане да нанася удари по руските нефтопреработвателни заводи.