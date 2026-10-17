Мъж уби жена и рани тежко две в дом за възрастни в Германия

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Жена е убита, а две други са тежко ранени при нападение в дом за възрастни хора в германския град Олфен, близо до Дортмунд. Една от пострадалите е била в критично състояние, съобщи ДПА, като се позова на местната полиция.

Нападението е станало в дома за социални грижи „Св. Вит" в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Според германския вестник „Билд" нападателят е използвал нож, а самият той е бил настанен в заведението, предава БТА.

Полицията съобщи късно снощи, че мъжът вече не представлява опасност. Говорителка на органите на реда обаче не уточни дали той е задържан и при какви обстоятелства е бил обезвреден.

След нападението пред сградата са били забелязани хеликоптери. Засега не са оповестени подробности за причините за атаката.

В дома „Св. Вит" живеят 77 възрастни хора, които се нуждаят от медицински грижи заради здравословни проблеми. Комплексът разполага и с 36 апартамента за хора с деменция, които получават подкрепа и наблюдение.

Заведението се управлява от общината в Олфен.