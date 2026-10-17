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Учителка се хвърлила срещу стрелеца, убил три деца и неин колега в училище в САЩ

Мира Цветкова

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Стрелецът е открил огън с пушка. СНИМКА: Pixabay

Учителка се е борила с 16-годишния младеж, който застреля три деца и друг учител в начално училище в град Бенд, щата Орегон. Тя го замерила с телефона си, блъскала го и го удряла, като с действията си вероятно е предотвратила още жертви, съобщи Ройтерс, като се позова на местната полиция, предава БТА.

Подробности за трагедията в училище „Силвър Рейл" бяха разкрити ден след стрелбата. Нападението е станало в класна стая, в която се обучавали деца със специални образователни потребности. Загинали са три деца на 5, 8 и 11 години и един учител.

Началникът на полицията в Бенд Майк Кранц не разкри името на преподавателката, която се е опитала да спре нападателя, но подчерта смелостта ѝ. „Тя не е била ранена. Със сигурност е предотвратила още жертви", заяви той на пресконференция.

Стрелецът е идентифициран като Грифин Джей Джон Втори, бивш ученик в училището. Той открил огън с пушка 12-и калибър, като изстрелял 15 патрона. У него били останали още 44.

Докато учителката се опитвала да спре нападателя, в класната стая влязъл родител, който го застрелял. Според вестник „Ню Йорк таймс" мъжът се казва Кейлъб Джаманко и е баща на две ученички в училището. Полицията пристигнала три минути след подаването на сигнала за стрелбата.

По време на пресконференцията председателят на училищното настоятелство Стивън Кук съобщи, че заподозреният е бил ученик със специални образователни потребности в клас в същото училище, предаде Франс прес.

Бенд е град с около 100 000 жители, разположен на приблизително 280 км югоизточно от Портланд.

Стрелецът е открил огън с пушка. СНИМКА: Pixabay

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