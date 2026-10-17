Гърция въвежда от днес субсидия от 10 евроцента за бензин А95

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От днес, 17 октомври, в Гърция влиза в сила държавна субсидия от 10 евроцента за всеки литър безоловен бензин А95. Мярката е част от правителствения пакет за ограничаване на разходите за горива и ще се прилага до 31 октомври включително.

Облекчението достига до потребителите чрез продажната цена на горивото. Шофьорите не трябва да подават заявления, да се регистрират в платформа или да доказват доходи. Според обявените условия субсидията се прилага директно при продажбата.

При зареждане на 30 литра държавната подкрепа възлиза на 3 евро, при 40 литра на 4 евро, а при 50 литра на 5 евро.

В официалната правителствена схема общото облекчение за бензин А95 е 10 евроцента на литър. За него не е предвидена отделна допълнителна отстъпка от рафинериите. Затова потребителите не бива да очакват натрупване на две намаления от по 10 цента.

При останалите горива подкрепата е различна. За автомобилния дизел държавната субсидия е 15 евроцента на литър, към които се добавят 5 евроцента от рафинериите или общо 20 евроцента. При отоплителното гориво държавата и рафинериите участват с по 20 евроцента, което формира общо облекчение от 40 евроцента на литър.

Общата стойност на трите държавни интервенции за втората половина на октомври е 46 милиона евро, посочва Министерството на националната икономика и финансите на Гърция.