Николай Младенов е сред фаворитите за генерален секретар на ООН

Николай Младенов е спряган за кандидат за поста на генерален секретар на ООН. Той е сред имената на вероятните нови кандидати.

Това съобщи Франс прес след шестото неофициално гласуване в Съвета за сигурност на ООН в петък вечерта. Кандидатите в момента са седем.

Всички от тях получиха поне по едно вето от някоя от петте постоянни членове на Съвета за сигурност - Русия, Китай, САЩ, Франция и Великобритания. Така се отваря възможността за включване на нови кандидати за поста, който ще бъде освободен от Антониу Гутериш в последния ден на декември.

"Ако държавите желаят да издигнат повече кандидати, това е изцяло в рамките на тяхното суверенно право", заяви преди тайния анонимен вот постоянният представител на САЩ при ООН Майк Уолц, цитиран от Франс прес и БТА.

"Нуждаем се от реформа на мироопазващите операции, бюджетна реформа и по-големи мерки за строги икономии... Нека намалим бюрокрацията. Нека намалим режийните разходи", заяви той.

Сред вероятните имена на новите кандидати са това на Николай Младенов, който в момента е върховен представител за ивицата Газа в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Споменава се и името на Лана Нусейбе - бивш посланик на ОАЕ в САЩ, която сега има ранг на държавен министър в Министерството на външните работи на страната си.

Николай Младенов е български дипломат и политик с дългогодишен опит в Близкия изток. Бил е депутат в българския парламент, евродепутат, министър на отбраната и министър на външните работи. След това преминава към работа в ООН.

През 2013 г. е назначен за специален представител и ръководител на мисията на ООН в Ирак. От 2015 до края на 2020 г. е специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес – позиция, в която работи пряко по отношенията между Израел и палестинците и по усилията за деескалация. След напускането на ООН работи във Вашингтон и Обединените арабски емирства.

През януари тази година стана ясно, че Младенов ще заеме ключова позиция в Съвета за мир на Тръмп, който трябва да играе централна роля в управлението и възстановяването на Газа.

Съветът за мир е структура, създадена в рамките на плана на Доналд Тръмп за Газа. Той трябва да има централна роля при изпълнението на мирната рамка, включително по въпросите на сигурността, преходното управление и възстановяването на анклава.