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Цените на луксозните жилища в атинското предградие Вулиагмени достигат 29 000 евро на квадратен метър, показва проучване на Savills Greece, цитирано от гръцкото икономическо издание „Икономикос тахидромос". Ограниченото предлагане на терени и силният интерес към имоти край морето поддържат високите стойности в един от най-престижните райони на Атинската ривиера.

Според анализа първокласните жилища във Вулиагмени се предлагат за 14 000–29 000 евро на квадратен метър, като отделни имоти надхвърлят този диапазон. Купувачите търсят предимно просторни апартаменти и къщи с площ над 200 квадратни метра, морска гледка и уединение.

В съседното предградие Вула цените във високия сегмент са между 10 000 и 18 000 евро на квадратен метър, а в Глифада между 10 000 и 16 000 евро. Докато Вула привлича семейства, търсещи спокойствие и повече пространство, Глифада остава предпочитана заради търговските обекти, заведенията и активния градски живот.

По-ниски са ценовите нива в морските предградия Палео Фалиро и Алимос, където качествените жилища се предлагат приблизително за 6 000–12 000 евро на квадратен метър. Имотите на първа линия могат да бъдат значително по-скъпи.

В Елинико диапазонът е около 7 000–12 000 евро на квадратен метър. Интересът към района е свързан с мащабното преустройство на бившето летище, новата инфраструктура и очакванията за бъдещото му развитие.

Проучването очертава съществени различия между отделните части на Атинската ривиера, които привличат както гръцки семейства и представители на диаспората, така и чуждестранни купувачи.