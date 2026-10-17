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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23750153 www.24chasa.bg

Гърция и Индия подготвят съвместно производство в отбранителната индустрия

Бойка Атанасова, Атина

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Гърция СНИМКА: Pixabay

Гърция и Индия ще разработят индустриална пътна карта за създаване на съвместни предприятия, производство и развитие на отбранителни технологии. Договореността е постигната на второто заседание на съвместната работна група по отбрана, проведено на 15 октомври в Атина, съобщава индийското Министерство на отбраната.

Двете делегации са направили преглед на сътрудничеството във военното обучение, морската сигурност, отбранителната промишленост и регионалната сигурност. Предстоящата пътна карта трябва да очертае възможностите за конкретни индустриални проекти в области от взаимен интерес.

Ден по-рано гръцкият заместник-министър на националната отбрана Танасис Давакис се срещна с Раджеш Кумар Сингх, секретар по отбраната на Индия. Според гръцкото военно ведомство разговорите са били насочени към практически стъпки за задълбочаване на отношенията в отбраната, сигурността и военното производство.

Договореностите надграждат стратегическото партньорство между двете държави, обявено при посещението на индийския премиер Нарендра Моди в Атина през август 2023 г. Сега акцентът се премества към промишленото сътрудничество и разработването на съвместни способности.

Сближаването между Атина и Ню Делхи се развива на фона на тесните военни отношения между Турция и Пакистан. В официалните съобщения партньорството е определено като двустранно сътрудничество в области от общ интерес.

Гърция СНИМКА: Pixabay

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