Русия твърди, че е поразила кораб с военен товар в Черно море

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Руските въоръжени сили са поразили в Черно море товарен кораб, който превозвал товари с военно предназначение към украинското пристанище Одеса. Това съобщи тази сутрин руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. Информацията не е потвърдена независимо.

В сутрешната си сводка руското военно ведомство информира и за масирани удари през изминалата нощ по три обекта, които обслужвали украинските въоръжени сили. Според Москва сред поразените цели са металургичен комбинат в Кривой Рог, предприятие за производство на трансформатори в Запорожие и електрическа подстанция в Житомир, снабдяваща с електроенергия военни заводи. И тези твърдения не са потвърдени по независим път, предава БТА.

По-рано тази сутрин украинските военновъздушни сили предупредиха, че Русия е изстреляла ракети към Запорожие и Кривой Рог, съобщи Укринформ.