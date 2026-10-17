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Русия свалила през нощта 600 дрона, Украйна - 300

Димчо Райков

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Военен дрон. Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Противовъздушната отбрана на Русия е свалила през изминалата нощ над 600 украински дрона. Това обяви тази сутрин Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

Според съобщението от руското МО от 20:00 ч. вчера до 8:00 ч. днес са били прехванати и унищожени 610 безпилотни летателни апарата над редица руски области, сред които окупирания Крим и акваторията на Черно море. Двама души са пострадали в град Брянск при падането на отломки от дрон върху покрива на пететажна жилищна сграда, съобщи губернаторът на граничещата с Украйна едноименна руска област Егор Ковалчук. 

Украинската противовъздушна отбрана е свалила през изминалата нощ близо 300 руски дрона, както и четири крилати ракети "Калибър", обявиха от своя страна, Военновъздушните сили на  Украйна, цитирани от Укринформ.

В изявлението, публикувано в Телеграм, пише, че от 18:00 ч. вчера до 8:00 ч. днес (и българско време) са били свалени 289 от общо 332-та безпилотни летателни апарата, изпратени от Русия.

Попадения са били регистрирани на 22 места, а отломки от свалени цели са паднали на три места.

Нападението продължава, като няколко руски дрона все още се намират в украинското въздушно пространство, предупредиха ВВС.

Военен дрон.

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