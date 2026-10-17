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https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/23750352 www.24chasa.bg

Изложба в Макао представя над 3000 години история на китайското стъкларство

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Изложба в специалния административен район Макао представя развитието на китайското художествено стъкло през последните над 3000 години. Експозицията включва близо 180 исторически и съвременни произведения.

Сред експонатите са стъклени мъниста с характерни очни мотиви от периода на Воюващите царства, както и изделия от императорските колекции на династия Цин. Представени са и съвременни скулптури, създадени чрез различни техники за обработване на стъклото.

Изложбата акцентира върху традициите на град Дзъбо в източната китайска провинция Шандун, който е утвърден център на стъкларското производство. Днес местната индустрия обхваща научни изследвания на материалите, дизайн, производство и културен туризъм. Организатори са Националният музей на Китай, China Poly Group и Музеят на керамиката и стъклото в Дзъбо. Входът е свободен, а изложбата може да бъде посетена до 31 март 2027 г.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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