Изложба в Макао представя над 3000 години история на китайското стъкларство

Изложба в специалния административен район Макао представя развитието на китайското художествено стъкло през последните над 3000 години. Експозицията включва близо 180 исторически и съвременни произведения.

Сред експонатите са стъклени мъниста с характерни очни мотиви от периода на Воюващите царства, както и изделия от императорските колекции на династия Цин. Представени са и съвременни скулптури, създадени чрез различни техники за обработване на стъклото.

Изложбата акцентира върху традициите на град Дзъбо в източната китайска провинция Шандун, който е утвърден център на стъкларското производство. Днес местната индустрия обхваща научни изследвания на материалите, дизайн, производство и културен туризъм. Организатори са Националният музей на Китай, China Poly Group и Музеят на керамиката и стъклото в Дзъбо. Входът е свободен, а изложбата може да бъде посетена до 31 март 2027 г.