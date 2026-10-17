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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23750374 www.24chasa.bg

Четири китайски напоителни системи влязоха в списъка на световното наследство

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Четири китайски напоителни системи бяха включени в списъка на световното наследство на напоителните съоръжения, с което общият брой на китайските обекти в него достигна 46. Това съобщи Министерството на водните ресурси на Китай.

Отличените съоръжения се намират в провинциите Хънан, Гансу, Дзянси и Фудзиен. Те бяха признати по време на заседание на Международната комисия по напояване и отводняване, проведено в Марсилия.

Най-старите системи датират отпреди повече от 2200 години. Напоителната система в Хънан осигурява вода за около 34 000 хектара земеделски земи, а съоръжението в коридора Хъси, провинция Гансу, напоява приблизително 63 200 хектара в сух район по древния Път на коприната.

Другите два обекта се намират в провинциите Дзянси и Фудзиен и също представляват исторически примери за традиционни напоителни технологии.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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