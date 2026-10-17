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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23750383 www.24chasa.bg

Уан И се срещна с президента на Хърватия

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 16 октомври в Загреб хърватският президент Зоран Миланович се срещна с Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи на Китай.

Миланович заяви, че през последните няколко десетилетия в Китай са настъпили коренни промени, а икономическото и социалното развитие е постигнало постижения, които привличат вниманието на целия свят. Мирното развитие на Китай не представлява заплаха за страните по света и всички страни трябва да го разглеждат обективно и рационално.

Миланович отбеляза, че Хърватия и Китай поддържат традиционни приятелски отношения, а сътрудничеството между двете страни във всички области дава забележителни резултати. Хърватия придава голямо значение на отношенията с Китай и е готова да засили контактите с китайската страна на всички нива, както и да насърчава взаимноизгодното сътрудничество.

Уан И изрази признателност към президента за неговото рационално, прагматично и приятелско отношение към развитието и възраждането на Китай, за активните му усилия за постигане на взаимно разбирателство, както и за дългогодишната му ангажираност към приятелските двустранни отношения.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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