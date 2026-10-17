Малък самолет се разби в Шотландия, мъж и 16-годишно момче загинаха

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Мъж и 16-годишно момче загинаха при самолетна катастрофа в Шотландия.

Малкият самолет се е разбир на североизток от Драймен около 16:45 ч. местно време в петък, съобщи "Дейли мейл".

На място веднага са изпратени службите за спешна помощ, които обаче само са констатирали смъртта на 80-годишен мъж и тийнейджъра.

Отделът за разследване на авиационни инциденти е уведомен и в момента тече разследване за установяване на всички обстоятелства.

В района са наложени временни ограничения на въздушното пространство, за да може разследването да продължи.

Очаквайте подробности.