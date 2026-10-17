Двама ранени в Русия при атака с дронове, Москва твърди, че е свалила 610

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Отломки от украински дрон са паднали върху покрива на пететажна жилищна сграда в руския град Брянск и са ранили двама души. Това съобщи губернаторът на Брянска област Егор Ковалчук на фона на масирани атаки с безпилотни апарати между Русия и Украйна, предава БТА.

Руското Министерство на отбраната обяви, че през изминалата нощ противовъздушната отбрана е прехванала и унищожила 610 украински дрона над руски области, анексирания Крим и Черно море. По думите на Ковалчук само над Брянска област са били свалени 147 безпилотни летателни апарата за последното денонощие.

От своя страна, украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили 289 руски дрона и четири крилати ракети „Калибър", предаде Укринформ. Според съобщението Русия е изстреляла общо 332 безпилотни апарата.

Попадения са регистрирани на 22 места в Украйна, а отломки от свалени цели са паднали на три места. Няколко руски дрона все още са били във въздушното пространство на страната, предупредиха украинските военновъздушни сили.

Русия и Украйна си разменят атаки с дронове почти всяка нощ от началото на войната. Данните за броя на свалените са съобщения на воюващите страни и не са независимо потвърдени.