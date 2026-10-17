Турски мафиоти стоят зад палежа на антените на Starlink в Полша

Турската мафиотска група "Далтоните" е заподозряна в палежа на терминала на Starlink в Полша, а поръчката била на руските разузнавателни служби. Това твърдят германски и турски медии.

Пожарът е от 23 септември тази година в наземната станция в село Вола-Кробовска. Огънят засегна сериозно енергийната система и генератора на съоръжението, което осигурява интернет връзка за целия регион.

Според Spiegel, който цитира независими източници от няколко държави, турската групировка вероятно стои зад пожара, който полските власти определиха като целенасочен саботаж от страна на Русия.

На 12 октомври двама турски граждани бяха арестувани в Нуртинген, Германия по искане на Полша, която обвинява мъжете в палежа.

В доклада арестуваните мъже са идентифицирани като Умит Е., на 38 години, и Мюслим Т., на 34 години. Очаква се Висшият регионален съд в Щутгарт да се произнесе по екстрадицията им в Полша.

Няколко служби за сигурност подозират, че двамата мъже са били членове на бандата „Далтоните" или са били вербувани от лица, свързани с нея. Разследващите също така подозират, че групата може да е получавала инструкции от руските разузнавателни служби, въпреки че предполагаемите връзки все още не са потвърдени публично.

Терминалът Starlink е от особено значение, тъй като украинските въоръжени сили разчитат на сателитната интернет услуга за координиране на отбраната си срещу руската инвазия.

"Далтоните" се считат за една от най-влиятелните групировки на организирана престъпност в Европа. Дейността им се простира отвъд Турция до Германия и други европейски държави, където членовете им са свързани с изнудване, трафик на оръжие и поръчкови убийства.

Предполагаемият лидер на бандата, Берат Джан Гьокдемир, беше арестуван в Русия през 2024 г., което накара Турция да поиска екстрадицията му. Германските служби за сигурност твърдят, че Русия му е позволила да продължи да действа и му е осигурила защита, докато настоящото местонахождение на Гьокдемир остава неясно.

В някои турски медии групировката е определяна като „мафия от поколение Z". Започват като малка местна банда в по-бедните квартали на Истанбул, но се разрастват в международната престъпна мрежа.

Използват активно социални мрежи (като TikTok, Instagram и криптирани платформи като Telegram), за да привличат млади хора и непълнолетни от Анатолия и Истанбул, като им показват „луксозен живот" и ги наемат за убийства по поръчка и изнудване, пише Turkiye Today.

Името на групировката е директна препратка към братята Далтон – известните престъпни персонажи (каубои аутлоус) от популярния комикс и анимация за „Лъки Люк".

Германски официални лица и служби за сигурност от месеци предупреждават, че Русия може да се обърне към групи на организираната престъпност за провеждане на саботажи в цяла Европа.

Антени на Starlink бяха запалени и в България. 11 от 17-те антени в телепорта в Плана планина са били подпалени в нощта срещу 10 октомври.

За палежа на антените сподели в понеделник вечерта лидерът на ДБ Ивайло Мирчев. Антените са на по-малко от час от центъра на София. Собственост е на един от трите мобилни оператора в България. Съоръженията на Илон Мъск са опожарени в 2 ч след полунощ в събота. Сигнал е подаден и полицията е била на място малко по-късно. МВР не е съобщавало за престъплението.

Няколко дни след това главният секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че има заподозрени за палежа, но няма да даде повече информация, за да не се пречи на разследването.