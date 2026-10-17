"Гугъл" отказал на Тръмп да прекръсти на свое име океан

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп искал да кръсти океан на свое име, но технологичния гигант "Гугъл" (Google) му отказал. Това според агенция ДПА споделил президентът на САЩ пред свои привърженици на предизборен митинг в щата Джорджия.

Официално Тръмп заяви, че е предложил на представители на компанията Атлантическият или Тихият океан да бъдат преименувани на "Океан Тръмп", но срещнал отказ от "Гугъл".

"Стига! Достатъчно! Няма да правим повече нищо", му отвърнали от технологичния гигант.

Миналата година с президентски указ Тръмп вече преименува Мексиканския залив на "Американския залив", а през август езерото Онтарио на канадската граница на "Езерото Америка". И двете промени бяха приети от Платформата "Гугъл Мапс", но само за потребителите в САЩ.

Според Тръмп, когато изпратил карта на "Гугъл" с надпис "Океан Тръмп", представителите на компанията отхвърлили идеята му: "Господине, вижте, добре, това не можем да го направим. Океаните са нещо различно. Океаните обхващат много, много държави. Не може да го направим."

Разбира се, Тръмп посочи пред привържениците си, че този път просто се е шегувал, добавяйки, че това не е най-лошата идея, която някога му е хрумвала.

Засега няма коментар от страна на "Гугъл" по темата.

Наскоро той сериозно лансира идеята да преименува Ормузкия проток на "Протока Тръмп".