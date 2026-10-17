Кейти Закария обвини Китай в липса на свестни тоалетни. От Пекин я поканиха да ги види

"В Китай нямат дори свестни тоалетни", заяви в скандален коментар Кейти Закария, която бе прессекретар в Белия дом точно 5 дни.

В отговор от Пекин официално я поканиха да посещава Китай по-често. Това стана, след като тя заяви в интервю за крайнодесен подкастър, че страната няма нормални санитарни условия, съобщи Си Ен Ен.

В някакъв момент тя си припомни за настроенията преди президентските избори през 2016 г., когато смятала, че Китай е новата световна сила. Осъзнала, че впечатлението й е грешно едва, когато се върнала оттам - идеята за китайска доминация й изглеждала абсурдна на фона на липсата на свестни тоалетни.

Според "Франс прес" на следващия ден говорителката на Външното министерство на Китай Мао Нин едва сдържала усмивката си, когато шеговито коментирала: „Тя е добре дошла да дойде и да разгледа Китай, когато има възможност."

В китайската социална мрежа Weibo мнозина определиха думите на Закария като доста глуповати, но има и такива, които признават, че преди десетина години действително част от тоалетните не отговаряли на хигиенните стандарти.

Си Ен Ен припомня, че въпреки огромния напредък в развитието на Китай, неравенството между градовете и селските райони все още е значително.

В онзи период Закария живяла в Китай със своя съпруг. Двамата се преместили там през 2011 г., след като тя завършила право в Калифорния и започнала работа в голяма китайска адвокатска кантора Zhong Lun между 2011 и 2013 г., съобщава DPA.

В същото време консултирала организация, която се грижела за децата на работници мигранти.

Тази част от биографията й обаче създаде проблеми, тъй като чужденци нямат право да полагат китайския изпит за адвокати или да получават лиценз да практикуват там, съобщава The New York Times. Партньор в Zhong Lun дори обясни, че фирмата често наема чужденци заради езиковите им познания. Вестникът цитира и професор по право от Хонконгския университет, който определи изказването й като подвеждащо. Думите й, че е бивш сътрудник в кантората внушавали, че е имала лиценз, което не е вярно.

На свой ред Wall Street Journal съобщи, че след дипломирането си в Pepperdine през 2011 г. Закария се явила на изпит в Калифорния, но не го е издържала.

Опитвайки се да потуши набиращия скорост скандал президентът Доналд Тръмп обясни, че работата на прессекретар изглежда не е подходяща за Закария.

Всъщност краткият й престой много наподобява на този на първия директор по комуникациите в Белия дом – Антъни Скарамучи.

Според „Ал Джазира" самото назначение на Кейти Закария и бързото й отстраняване от поста може да създаде допълнителни проблеми за американския президент преди междинните избори.