21 са в болница след протести в Тирана

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Хиляди млади албанци протестираха в петък в Тирана за четвърти пореден ден, настоявайки за оставката на премиера Еди Рама. Има счупени прозорци и светофари. Според Ройтерс протестите в Албания са започнали да стават все по-насилствени.

Според албанското Министерство на здравеопазването и социалните грижи, цитирано 21 души са получили медицинска помощ в Университетската болница в Тирана. От тях осем са били полицаи, 10 демонстранти, сред които трима непълнолетни, и трима минувачи. Според вътрешния министър Ервин Демо до момента общо 156 души са били ранени при протестите, от които 97 са полицейски служители.

Освен в Тирана протести е имало и в Лежа, Елбасан, Шкодра и Корча.

Оставката се иска от студентите, които поведоха кампания срещу Рама, обвинявайки го, че правителството ги е пренебрегнало.

"Те (правителството) ни докараха до крайност", е заявил пред Ройтерс 19-годишният демонстрант Енеа, който не е пожелал да каже фамилното си име от страх, че ще бъде арестуван.

Студентите обвиняват властта в корупция и пренебрегване на образованието, както и за продажбата на девствена част от албанското крайбрежие за строителството на курорт, свързван с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.