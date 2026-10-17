Шестима загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

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Най-малко шестима туристи са загинаха при пожар в морски курорт в района на Кокс Базар в Югоизточен Бангладеш, който минава за най-популярната туристическа дестинация в страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на представители на властите.

Според Ройтерс пожарът е избухнал тази сутрин в комплекса "Tuptup Restro and Resort" на плажа Патуартек като .

Пламъците са унищожили комплекса изцяло. Мястото на инцидента се намира на над 320 километра от столицата Дака.

Пожарникарите са извадили обгорените тела от вътрешността на комплекса. Загиналите са 5 жени и едно дете. Шестима ранени са били спасени и настанени в болница.

Комплексът, разположен в двуетажна сграда с дървена конструкция, е функционирал като плажен резорт, намиращ се непосредствено до живописния булевард "Марин Драйв". Според уебсайта на комплекса той е предлагал настаняване в екологичен стил с панорамна гледка както към морето, така и към хълмовете. Причината за пожара все още се изяснява.

Кокс Базар е основна туристическа дестинация в Бангладеш, посещавана всяка година от над 3 милиона туристи. Известен е с най-големия непрекъснат пясъчен плаж на Бенгалския залив.