Спасената малка горила Били вече е в резерват, не иска да се раздели с гледачите си

Малката горила Били, отвлечена преди три години от бракониери, които вероятно са изклали родителите й, за да откраднат бебето, тези дни бе върната в природата.

В момента, в който я пуснаха в резервата „Чимпунга" в Конго тя първоначално се втурна да тича, след което се върна, протегна ръце към една от жените, които са се грижели за нея и тя я прегърна. След което я понесе навътре към гората.

Щом я остави на земята, Били отново хукна да се катери по дърветата. Според гледачите й сякаш се опитвала да навакса загубеното време.

„След като оцеля в трафик на диви животни и прекара няколко години под експертни грижи с екипа на Pandrillus в Drill Ranch, Били започна следващия етап от възстановяването си в резервата на Института „Джейн Гудол" в Конго. Там тя ще получи специализирана подкрепа, докато продължава пътя си към по-светло бъдеще", съобщиха от фондация „Обединени за дивата природа" в своя инстаграм канал.

Историята на Били е разказ за жестокия незаконен бизнес.

Никой не знае със сигурност къде е родена - най-вероятно произходът й е някъде от Камерун, Габон или Конго. Горилата е заловена, за да бъде продадена като екзотичен домашен любимец.

Били била едва на няколко месеца, когато през август 2023 г. е засечена от специалния отдел за дивата природа в Нигерия. Сигналът, получен от митническия екип и подкрепян от неправителствената организация Focused Conservation, насочвал към незаконна сделка с диви животни в квартал Агеге.

За да проучат ситуацията следователите решили да се представят за купувачи. На място заварили двама мъже, които се опитвали да продадат младата женска горила, вероятно контрабандно пренесена от Централна Африка в Нигерия. Благодарение на това екипът спасил животното и арестувал трафикантите. Федералният съд по-късно ги осъдил за съучастие, незаконно притежание и опит за продажба на горила.

Когато отвели мъничето в спасителен център в Нигерия, се оказало, че то страда от много заболявания и гъбична инфекция.

Според експертите било чудо, че е оцеляла, защото малките, останали без майките си и антителата от кърмата им, имали слаба имунна система и 80% от тях умирали. Освен това нямало кой да ги научи с кои листа да се хранят, за да лекуват гъбичките. А и в повечето случаи, когато бебетата оставали без близките си рухвали от стрес и мъка, отказвали да се хранят и много рядко оцелявали.

Страданията им обаче не трогват трафикантите. Според данни на Интерпол незаконната търговия с диви животни е сред най-печеливши престъпни дейности и черният пазар надхвърля 20 млрд. долара годишно.

През 2025 г. разкритията и конфискуваните диви животни достигнаха рекордно ниво – в рамките на едномесечна специализирана операция от 15 септември, органите в 134 държави иззеха наред с други животни и 208 примата.

Горилите като Били са изключително ценни, защото са най-малките и според Международния съюз за защита на природата те са критично застрашени.

Статусът се основава на загубите в резултат на бракониерство, заболявания и унищожаване на местообитанията им.

Между 2005 и 2013 г. популацията е намаляла с 18,75%, или с около 2,56% годишно.